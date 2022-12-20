В Луганской области ухудшается логистика россиян, - глава ВА Северодонецкого района Власенко
Глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко сообщил, что ВСУ пытаются активизировать наступательные действия в направлении Сватово - Кременная
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Украинские защитники держат оборону в Белогоровке и пытаются активизировать наступательные действия в Кременной и Сватовом. Вокруг Кременной ситуация улучшилась в нашу пользу. Идет разведка боем на этих направлениях. В районе Кременной ВСУ больше успехов и перспектив", - подчеркнул Власенко.
По словам главы ВА Северодонецкого района, в Луганской области логистика россиян с каждым днем ухудшается.
"Дорога Р-66 находится под огневым контролем ВСУ. Оккупационные подразделения, расположенные в Кременной и Рубежном, уже имеют проблемы с логистикой. Отрабатываем вражеские склады из БК в Попасной и Рубежном. ВСУ приближают победу и деоккупацию Луганщины", - добавил Влас.
- Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается восстановить утраченное положение на Лиманском и ведет оборону по другим направлениям.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, вероятно, во время встречи в Минске 19 декабря отказал российскому диктатору Владимиру Путину пойти на дальнейшие интеграционные уступки.
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