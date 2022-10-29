В Луганской области у оккупантов значительные проблемы с деньгами, - Генштаб

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"По имеющейся информации, в незаконных вооруженных формированиях временно оккупированной территории Луганской области значительные проблемы с денежным довольствием. Боевики не получают назначенных выплат", - говорится в сводке.

Украинские военные 29 октября нанесли удары по районам сосредоточения российской техники и по позициям российских ПВО.

С начала суток, 29 октября, российский агрессор продолжает массово терроризировать украинцев , по территории нашей страны РФ нанесла 5 ракетных и 7 авиаударов.

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