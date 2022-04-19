В Луганской области срочник Нацгвардии сбил вражеский беспилотник с помощью АК-74

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины.



По предварительным данным, нацгвардиец по прозвищу "Клапан" сбил враждебное БПЛА над небом Луганщины. Стало известно, что новолуние использовало для этого только свое штатное оружие АК-74.



"Я получил информацию от командира о том, что в нашу зону залетел вражеский беспилотный аппарат. Потом я услышал звук, а дальше и саму цель. На высоте 200-300 метров его было хорошо видно. Дальше все быстро: я присоединил рожок и открыл огонь. Отстрелял один магазин, а на другом - он уже начал разворачиваться и лететь в мою сторону. У меня оставалось еще несколько патронов. Стрельнул - и этот беспилотник уже кругом пошел вниз, а дальше я услышал взрыв! ".



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