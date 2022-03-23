В Луганской области согласовали гуманитарный коридор на 23 марта, - Гайдай

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Режим тишины" продолжится с 9:00 23 марта.

Места сбора для организованного выезда на железнодорожные вокзалы:

Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; КВ. 40 лет Победы, у дома 15;

Приволье: центральная площадь;

Северодонецк: городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;

Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11;

Горное: Дом культуры "Украина". Гагарина 13а;

Нижнее: Парковая, 13

Сергей Гайдай призвал граждан следить за сообщениями и выразил надежду на отсутствие обстрелов.

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