В Луганской области согласовали гуманитарный коридор 19 марта, - ОВА

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



По его словам, россияне продолжают хаотично и нерегулярно обстреливать из артиллерии города.



"Впрочем, мы ждем 9:00, когда должен установиться "режим тишины", чтобы начать эвакуацию жителей области, привезти еду, воду и медикаменты остающимся", - подчеркнул глава ОВА.



Сергей Гайдай добавил, что коридор согласовали на высоком уровне. Он выразил надежду на соблюдение договоренностей со стороны россиян.



Эвакуация автобусами ожидается из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанска. Приблизительно в 14:00 будет поезд из Новозолотаревки.

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