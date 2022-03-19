В Луганской области согласовали гуманитарный коридор 19 марта, - ОВА
В Луганской области 19 марта с 9:00 будет действовать гумкоридор, ОВА будет пытаться эвакуировать людей и доставить продовольствие, воду и лекарства
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
По его словам, россияне продолжают хаотично и нерегулярно обстреливать из артиллерии города.
"Впрочем, мы ждем 9:00, когда должен установиться "режим тишины", чтобы начать эвакуацию жителей области, привезти еду, воду и медикаменты остающимся", - подчеркнул глава ОВА.
Сергей Гайдай добавил, что коридор согласовали на высоком уровне. Он выразил надежду на соблюдение договоренностей со стороны россиян.
Эвакуация автобусами ожидается из Северодонецка, Рубежного, Попасной, Лисичанска. Приблизительно в 14:00 будет поезд из Новозолотаревки.
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