В Луганской области сменили время комендантского часа

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"С завтрашнего дня, 25 апреля, в Луганской области ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будет действовать с 20:00 до 05:00", - подчеркнул он.



Сергей Гайдай призвал граждан соблюдать правила ради личной и общественной безопасности.

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