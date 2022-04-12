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Главная война с Россией В Луганской области СБУ остановила деятельность агентурной сети РФ

В Луганской области СБУ остановила деятельность агентурной сети РФ

12 апреля, 2022 вторник
14:59
война с Россией СБУ

Служба безопасности Украины продолжает разоблачать предателей и коллаборантов по всей Украине, в частности в Луганской области прекратили деятельность вражеской агентурной сети

Об этом сообщает СБУ.

"Одна из главных задач, которую перед своими агентами ставят спецслужбы РФ, – это сбор данных о силах ВСУ и Теробороны. СБУ активно этому противодействует", - пишет СБУ.

В Луганской области сотрудники СБУ прекратили деятельность агентурной сети РФ, которая собирала и передавала российскому куратору сведения о расположении ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы.

В Донецкой области СБУ задержала еще троих коллаборантов. Все они передавали врагу позиции украинских войск, расположение блокпостов и т.д.

В Николаевской области задержан местный житель, который передавал оккупантам разведданные о дислокации подразделений ВСУ и корректировал ракетные обстрелы.

В Запорожской области спецназовцы СБУ задержали жителя региона, корректировавшего вражескую артиллерию по позициям ВСУ.

  • Как сообщает СБУ, Кремль планировал создать "народные республики" в западных областях Украины. Для этого россияне вербовали украинцев и создали специальные группировки

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