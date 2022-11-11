Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Фактически в Луганской области идут три фронта: Белогоровка, Кременная и Сватово. Более перспективным и динамичным для ВСУ является Сватовское направление, где более значительные успехи у наших ребят на севере Сватово, а на западе и юге этого населенного пункта ситуация контролируемая. Однако, активные боевые действия продолжаются по всему фронту Луганщины", - сообщил глава Северодонецкой районной военной администрации.



Роман Власенко добавил, что противник использует артиллерию и авиацию, нанося значительные разрушения, но наши ребята на некоторых участках уверенно держат оборону, а на других – идут вперед.



"Что касается "хлопка" и взрывов вражеских боекомплектов, то это происходит не только на Сватовском направлении, но и на ранее оккупированных территориях. По Северодонецку и Лисичанску есть информация о местоположениях противника, соответственно, нашим ребятам уже очень сложно промазать, потому что большая концентрация "чмобиков" на направлениях Кременная, Рубежное, Северодонецк , Лисичанск", - отметил Власенко.

7 ноября спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что артиллеристы Вооруженных Сил Украины постоянно ведут огонь по позициям противника в Луганской области.

Также ВСУ поразили вражеское подразделение батальона "Ахмат" в Лисичанске: более 30 убитых и 15 раненых

8 ноября пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил, что на Луганщине украинские военные уничтожили более 200 захватчиков , восемь российских танков и семь боевых машин пехоты.

10 ноября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что в Луганской области РФ бросает на произвол судьбы целые взводы свежемобилизованных оккупантов.