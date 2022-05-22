Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .

"С завтрашнего дня, 23 мая, в Луганской области ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будут действовать с 21:00 до 05:00", - подчеркнул он.

В настоящее время по служебным удостоверениям на улице и в других общественных местах могут находиться работники Луганской областной государственной администрации - областной военной администрации, руководители военных, военно-гражданских администраций населенных пунктов, органов местного самоуправления и определенные по их распоряжениям чиновники, правоохранители, сотрудники органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ.

За соблюдением правил комендантского часа будут следить военные и полицейские.

В Донецкой области также сокращают комендантский час с 23 мая.

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