В Луганской области с 23 мая послабили комендантский час
В Луганской области с 23 мая комендантский час будет действовать с 21:00 до 05:00
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .
"С завтрашнего дня, 23 мая, в Луганской области ограничения на передвижение и специальный режим светомаскировки будут действовать с 21:00 до 05:00", - подчеркнул он.
В настоящее время по служебным удостоверениям на улице и в других общественных местах могут находиться работники Луганской областной государственной администрации - областной военной администрации, руководители военных, военно-гражданских администраций населенных пунктов, органов местного самоуправления и определенные по их распоряжениям чиновники, правоохранители, сотрудники органов военного управления, воинских частей и подразделений ВСУ.
За соблюдением правил комендантского часа будут следить военные и полицейские.
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