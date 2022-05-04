В Луганской области ровно месяц непрерывно продолжается воздушная тревога
В Луганской области уже ровно месяц непрерывно продолжается воздушная тревога
Об этом сообщает Еспресо.
По данным ресурса alerts.in.ua , 4 апреля в 19:45 в Луганской области объявили воздушную тревогу, которая непрерывно продолжается до сих пор.
- В субботу, 30 апреля, стало известно, что российские войска могут готовить коварные провокации в Луганской области. Там оккупанты нашли одежду Вооруженных Сил Украины.
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