Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией В Луганской области российские оккупанты портят урожай "незарегистрированным" фермерам, - Гайдай

В Луганской области российские оккупанты портят урожай "незарегистрированным" фермерам, - Гайдай

3 мартa, 2023 пятница
09:55
война с Россией

На временно оккупированной территории Луганской области фермеров обязывают вносить информацию о сборе и переработке урожая в российскую систему

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Урожай, горючее, технику для них интересную - забрали. Еще раз проверяют местное население", - рассказал глава области.

Российские оккупанты шантажируют украинцев, полностью блокируют возможность продажи урожая. Кроме того, всем пекарням запрещено принимать зерно от местных фермеров.

"С помощью российской информационной системы можно проследить, кто посеял и собрал зерно, кому продал, кто переработал, как и куда перевез. Должны зарегистрироваться участники зернового рынка. Тем, кто еще не присоединился к системе, массово портят урожай, а без регистрации аграрии не смогут оформить товаросопроводительные документы на партию зерна или продуктов его переработки", – сообщают в областной администрации.

  • В Луганской области рашисты мешают фермерам продать зерно, сообщали в Генштабе.
  • Российские оккупационные власти на территории Луганской области вынуждают автовладельцев перерегистрировать номерные знаки на российские.
Луганщина
зерно
оккупированные территории
Сергей Гайдай
Читайте также:
Майк Тайсон
1 мартa, 2023 среда
Майк Тайсон назвал тяжеловеса с самым мощным ударом в истории
28 февраля, 2023 вторник
Журналистка 5 канала подверглась кибербуллингу после вопроса Зеленскому
2 мартa, 2023 четверг
Порошенко призвал Верховную Раду прислушаться к заявлению послов
Киев
+3°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.41
    Покупка 38.41
    Продажа 39.32
  • EUR
    Покупка 40.2
    Продажа 41.26
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
3 мартa
11:32
На первый в мире флот морских дронов собрали уже полмиллиарда гривен
11:31
Задержан житель Кривого Рога, который оформил кредитов более чем на 2 млн грн на пропавших без вести бойцов ВСУ
11:25
Обновлено
Ракетный удар по многоэтажке в Запорожье: 5 человек погибли, еще 10 считаются пропавшими без вести
11:18
Путин Меркель
В бундестаге заявили, что решения Меркель поспособствовали полномасштабному нападению РФ на Украину
11:18
Обновлено
В результате артобстрела в Херсоне ранена 48-летняя работница предприятия
11:09
Резников объяснил, почему считает применение Россией ядерного оружия маловероятным
10:59
Как раскрасить войну, отвлечь катастрофу и обмануть время – 5 книг о том, где мы на самом деле и что делать дальше
10:53
Алексей Данилов
"Лукашенко не так прост": Данилов оценил вероятность прямого вмешательства Беларуси в войну
10:49
OPINION
Николай Княжицкий
Почему вдруг "Русский добровольческий корпус" появился в Брянщине?
10:37
В Донецкой области из-за российских обстрелов повреждены электросети
10:37
Украинцам предлагают выбрать в Дии новое название для Юго-Западной железной дороги
10:26
Пилота РФ, бомбивший гражданские объекты Харьковщины, приговорили к 12 годам тюрьмы
10:25
За время полномасштабного вторжения РФ ранения получили более 930 детей
10:05
Эксклюзив
278 граждан на Киевщине остаются без вести пропавшими, - начальник Нацполиции области Небитов
10:00
OPINION
Коболев и Пивоварский. Ошибка или преступление?
09:58
"Будет главная "птица" и еще 2-3 вида": Резников убежден, что Украина вскоре получит истребители
09:47
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 3 марта: сколько стоит евро и доллар на черном рынке
09:37
Британская разведка: РФ демонстрирует новую военную систему защиты бронетехники, хотя потеряла в Украине более 5000 БМП
09:35
Эксклюзив
У Украины есть все предпосылки для ударов вглубь территории РФ, - Згурец
09:08
Враг обстрелял Купянск и район: разрушены админздание, медучреждение, погибла женщина
08:50
Утром россияне обстреляли Очаков: повреждено лечебное учреждение и детсад
08:49
"Думаю, не сейчас": премьер Южной Кореи об отправке летального оружия в Украину
08:40
США в Германии учат украинских воинов планированию войны, - Reuters
08:27
В Донецкой области российские войска за сутки убили двух мирных жителей, пятеро ранены
08:17
Эксклюзив
Герои Украины. Старший солдат Виктор вместе с собратьями уничтожил десятки вражеской техники из пушек М777
08:08
Обновлено
США объявят о новом пакете помощи в $400 млн, преимущественно туда включат боеприпасы, - Reuters
08:05
ВСУ за сутки ликвидировали 765 российских военных, самолет, вертолет и 8 танков
08:00
OPINION
Десять самых ощутимых поражений России в войне против Украины
07:52
Ночью враг дважды обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии
07:43
К 2035 году более половины населения Земли будет иметь избыточный вес или ожирение - исследование
07:30
УГКЦ опубликовала обновленный церковный календарь на сентябрь – декабрь 2023 года
07:15
Двое граждан США были арестованы за экспорт авиаоборудования в Россию
07:12
Среди основных тем – поддержка Украины и санкции против РФ: Урсула фон дер Ляен посетит США и Канаду
06:50
Российский консул в Нидерландах покинет свой офис в замке за публичную поддержку Путина
06:47
Украинские воины за сутки сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 беспилотников, – Генштаб
06:26
РФ стремится замедлить военную помощь Украине ядерным шантажом, - ISW
06:13
В Лос-Анджелесе умер лауреат 11 наград "Грэмми" саксофонист Уэйн Шортер
05:51
Разрешить ситуацию на Запорожской АЭС может только полный вывод российских войск и техники, – заявление ЕС
05:45
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 16-го тура чемпионата Украины по футболу
04:54
Пограничники отбили атаки россиян в Бахмуте, ликвидировано до 10 вагнеровцев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV