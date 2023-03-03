Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"Урожай, горючее, технику для них интересную - забрали. Еще раз проверяют местное население", - рассказал глава области.

Российские оккупанты шантажируют украинцев, полностью блокируют возможность продажи урожая. Кроме того, всем пекарням запрещено принимать зерно от местных фермеров.

"С помощью российской информационной системы можно проследить, кто посеял и собрал зерно, кому продал, кто переработал, как и куда перевез. Должны зарегистрироваться участники зернового рынка. Тем, кто еще не присоединился к системе, массово портят урожай, а без регистрации аграрии не смогут оформить товаросопроводительные документы на партию зерна или продуктов его переработки", – сообщают в областной администрации.