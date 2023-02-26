Об этом в telegram 26 февраля сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Вблизи Кременной и Белогоровки россияне штурмуют наши позиции. В частности, вчера это пыталась сделать вражеская пехота, потому что танковое наступление противника несколько дней назад было отбито, а техника сожжена", - отметил он.

Читайте также: На направлении Сватово - Кременная ВСУ мощно уничтожают врага, - командир роты ВСУ Федоренко

Кроме этого, по его словам, лесистая местность вокруг Кременной заставляет захватчиков использовать разные тактики.

Гайдай также отметил, что на Сватовщине ситуация стабильная.