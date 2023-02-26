В Луганской области российская пехота штурмует позиции вблизи Кременной и Белогоровки, - Гайдай
В Луганской области российская пехота штурмует украинские позиции вблизи Кременной и Белогоровки
Об этом в telegram 26 февраля сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Вблизи Кременной и Белогоровки россияне штурмуют наши позиции. В частности, вчера это пыталась сделать вражеская пехота, потому что танковое наступление противника несколько дней назад было отбито, а техника сожжена", - отметил он.
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Кроме этого, по его словам, лесистая местность вокруг Кременной заставляет захватчиков использовать разные тактики.
Гайдай также отметил, что на Сватовщине ситуация стабильная.
- Напомним, заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил , что в ближайшее время российская армия стремится захватить ключевые населенные пункты Донетчины, чтобы до лета захватить всю Донецкую и Луганскую области.
- 25 февраля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай подтвердил , что наступательные действия россиян не прекращаются ни на Сватовском, ни на направлении Кременной, Белогоровское – тоже тяжелое.
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