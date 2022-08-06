Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .

По его словам, россияне фактически уничтожили Лисичанск, Северодонецк, Попасную, Рубежное, Горское, Золотое и населенные пункты этих громад. Сотни тысяч человек остались без домов, 90% из них были эвакуированы. Многие оставшиеся живут в подвалах и убежищах.

Теперь оккупанты активизировали "агитационно-разъяснительную составляющую" подготовки к псевдореферендуму об оккупации Луганщины Россией.

"Оккупационные власти и коллаборантское общественное движение под видом предоставления продуктов питания или строительных материалов организуют встречи с населением недавно захваченных территорий области. Выманивают персональные данные, призывают идти на так называемый референдум, вынуждая людей обменивать свободу на еду, питьевую воду и OSB-плиты", – подчеркнул Сергей Гайдай.

5 августа Сергей Гайдай сообщал, что на оккупированной территории Луганской области россияне усиленно раздают "повестки" в общественных местах и привлекают к этому учителей, руководителей отделов кадров предприятий.

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