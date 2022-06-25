Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

В Днепропетровскую детскую областную больницу госпитализировали семью из Малорязанцевого, в частности детей 2021 и 2016 годов рождения. Все три человека получили ранения 23 июня. Сейчас им оказывается высококвалифицированная помощь.

"24 июня россияне атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город. По Лисичанску нанесли авиаудар. Северодонецк страдал от артиллерии. В частности, села Синецкий и Павлоград, территория Северодонецкого объединения "Азот" Белогоровка и Лоскутовка", - подчеркнул Сергей Гайдай.

В районах Метелкино, Сиротино и Вороново россияне проводят штурм, чтобы вытеснить украинские подразделения оттуда.

"Кроме того, вчера в Лисичанске найдено тело мужчины без признаков жизни, попавшего под вражеский обстрел", - заметил глава Луганской ОВА.

24 июня спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник заявил, что российские оккупанты увеличили количество авианалетов в Луганской области в районе Лисичанская и Северодонецка, ряд окрестных населенных пунктов находится под вражеским огнем.

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