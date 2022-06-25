В Луганской области россияне за сутки убили мужчину и обстреляли заводы
В Луганской области 24 июня россияне обстреляли "Азот", Стеклопластик, убили мужчину. Госпитализированы трое раненых ранее, в том числе детей
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
В Днепропетровскую детскую областную больницу госпитализировали семью из Малорязанцевого, в частности детей 2021 и 2016 годов рождения. Все три человека получили ранения 23 июня. Сейчас им оказывается высококвалифицированная помощь.
"24 июня россияне атаковали промзону Северодонецка, пытались зайти в Лисичанск с юга и блокировать город. По Лисичанску нанесли авиаудар. Северодонецк страдал от артиллерии. В частности, села Синецкий и Павлоград, территория Северодонецкого объединения "Азот" Белогоровка и Лоскутовка", - подчеркнул Сергей Гайдай.
В районах Метелкино, Сиротино и Вороново россияне проводят штурм, чтобы вытеснить украинские подразделения оттуда.
"Кроме того, вчера в Лисичанске найдено тело мужчины без признаков жизни, попавшего под вражеский обстрел", - заметил глава Луганской ОВА.
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