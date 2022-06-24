В Луганской области россияне за сутки убили двух человек, еще одного ранили, повреждены дома
В Луганской области 23 июня россияне убили двух человек, одного ранили, обстреляли дома и заводы
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
По Лисичанску и Боровскому оккупанты нанесли авиаудары. Из всего имеющегося оружия они били по Северодонецку, Белой Горе и Волчеяровке.
"В Северодонецке кафиры повредили территорию "Азот" и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад мосты. Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окружающие села", - сказал он.
В Лисичанске нашли двоих погибших и раненого мужчину, которого госпитализировали в Черновцы.
В течение 23 июня и утром кафиры наступали в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия. В районе Боровского ВСУ успешно остановили вражеское наступление.
Также они отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли оккупантам урон и заставили их отступить.
"Впрочем, силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось овладеть Николаевкой", – отметил Сергей Гайдай.
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