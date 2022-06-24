Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

По Лисичанску и Боровскому оккупанты нанесли авиаудары. Из всего имеющегося оружия они били по Северодонецку, Белой Горе и Волчеяровке.

"В Северодонецке кафиры повредили территорию "Азот" и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад мосты. Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окружающие села", - сказал он.

В Лисичанске нашли двоих погибших и раненого мужчину, которого госпитализировали в Черновцы.

В течение 23 июня и утром кафиры наступали в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия. В районе Боровского ВСУ успешно остановили вражеское наступление.

Также они отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли оккупантам урон и заставили их отступить.

"Впрочем, силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса россиянам удалось овладеть Николаевкой", – отметил Сергей Гайдай.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb