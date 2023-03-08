Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

В Кременной, что в Луганской области, захватчики все чаще выселяют местных жителей из собственных домов, чтобы потом разместить там новоприбывших военных РФ.

В частности, сообщается, что среди мобилизованных россиян растет недовольство собственным командованием: "Основной причиной этого является увеличение количества фактов использования в качестве штурмовиков тех оккупантов, которые проходили предварительную подготовку для прохождения службы в рядах подразделений обеспечения и не имеют боевого опыта. Это приводит к резкому увеличению количества потерь, а "тыловики" не согласны идти насмерть".

Оккупанты наступают на 5 направлениях, нанеся за сутки 22 авиаудара

Российская армия сосредоточена на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

"Враг и дальше нарушает нормы Международного гуманитарного права, продолжает наносить удары, совершать артиллерийские обстрелы гражданских объектов и домов мирного населения", - отметили в Генштабе.

За сутки россияне нанесли 22 авиационных удара,

а также произвели 29 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, РФ использовала БПЛА типа Шахед-136, дрон ликвидировали.

Военные предупредили об угрозе ракетных ударов, остающейся по всей территории Украины.

ВСУ нанесли удары по 11 районам концентрации военных РФ и поразили командный пункт россиян

За сутки украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 1 удар по позиции зенитно-ракетного комплекса противника. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили командный пункт захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Специалисты не выявили признаков формирования наступательных группировок россиян.

В течение суток противник обстрелял районы населенных пунктов Сеньковка Черниговской области; Харьковка и Атинское Сумской области и Стрелка, Терновая, Вильчая, Каменка, Двухлетняя и Голубовка на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях Россия продолжает попытки прорыва обороны наших войск. Враг вел безуспешные наступательные действия по направлениям Гряниковки, Спорного и Белогоровки. Совершил артиллерийские обстрелы ряда населенных пунктов. Среди них – Ольшана, Купянск, Кисловка и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское и Краснопоповка – Луганской, а также Новоселовка, Колодцы, Диброва и Берестово Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне в дальнейшем наступают, продолжаются попытки штурма города Бахмут. Наши защитники отразили атаки в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись Железнянское, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Константиновка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Новомихайловка Донецкой области. Вражеские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Александрополь, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Георгиевка, Угледар, Золотая Нива и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях захватчики ведут оборонные действия. Обстрелы подверглись районам более 30 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них - Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоандреевка и Каменское в Запорожье, а также Змиевка, Веселое, Николаевка, Ольга, Львов, Понятовка, Никольское, Антоновка, Зеленовка и Днепровское.