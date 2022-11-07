В Луганской области россияне выбрасывают людей из домов и заселяют мобилизованных, - глава Северодонецкой ВГА Стрюк
В Луганской области российские оккупанты выбрасывают людей из их квартир и расселяют там мобилизованных, есть отдельные списки домов
Об этом в эфире Еспресо заявил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.
"Россияне выбрасывают людей из их квартир и расселяют там мобилизованных. Это касается и нашей Северодонецкой громады также. Даже вывесили список домов, где есть свободные уцелевшие квартиры, в которые будет проводиться расселение. Отношение оккупантов к населению становится более диким", – сказал он.
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