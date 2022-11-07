Об этом в эфире Еспресо заявил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

"Россияне выбрасывают людей из их квартир и расселяют там мобилизованных. Это касается и нашей Северодонецкой громады также. Даже вывесили список домов, где есть свободные уцелевшие квартиры, в которые будет проводиться расселение. Отношение оккупантов к населению становится более диким", – сказал он.