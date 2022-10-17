В Луганской области россияне всем коммунальщикам ставят "годен" и отправляют на военный учет
В Станице Луганской Луганской области оккупанты принудительно поставили на военный учет работников коммунальных служб
Об этом сообщает Генштаб ВСУ .
"Оккупанты пытаются восполнять свои потери в живой силе и массово мобилизуют мужчин на временно оккупированных территориях. Так, по имеющейся информации, в Станице Луганской Луганской области работников коммунальных служб принудительно поставили на военный учет по российскому законодательству и провели так называемый медосмотр. По его результатам все оказались пригодными к военной службе", - говорится в сообщении.
Согласно информации Генштаба, подтверждено поражение живой силы, вооружения и военной техники противника за предыдущие дни. В результате точных ударов Сил обороны враг понес потери в районах населенных пунктов Запорожской области: Молочанск - до 40 раненых, Каменка-Днепровская - 5 единиц вооружения и военной техники и около 25 раненых, Энергодар - до 20 раненых, Орехов и Гуляйполе - до 5 единиц вооружения и военной техники и до 50 раненых, Пологи - около 7 единиц военной техники и до 30 раненых.
- На временно оккупированную часть Запорожской области прибыли новые мобилизованные россияне , одетые в гражданскую одежду.
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