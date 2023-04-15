В Луганской области россияне вплотную приблизились к Белогоровке, - глава Северодонецкой РВА Власенко
Глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко сообщил, что наибольшая активность боевых действий наблюдается в Кременских лесах и на направлении Белогоровки
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Ситуация остается сложной. Интенсивность боевых действий не уменьшается. Наибольшая активность - это Кременские леса, это Белогоровка. Россияне имели определенные успехи на направлении Белогоровки, они приблизились вплотную к населенному пункту", - отметил Власенко.
Глава Северодонецкой районной военной администрации также добавил, что в Луганской области увеличиваются обстрелы деоккупированных населенных пунктов.
"Интенсивность артиллерийских обстрелов не спадает, продолжаются авиационные удары. В Луганской области линия фронта без изменений за исключением направления Белогоровки", - отметил Власенко.
- За сутки 14 апреля российская армия нанесла 6 авиационных и 19 ракетных ударов по Украине, совершила 20 обстрелов из РСЗО, а защитники отбили около 40 атак оккупантов.
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