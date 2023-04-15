Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Ситуация остается сложной. Интенсивность боевых действий не уменьшается. Наибольшая активность - это Кременские леса, это Белогоровка. Россияне имели определенные успехи на направлении Белогоровки, они приблизились вплотную к населенному пункту", - отметил Власенко.

Глава Северодонецкой районной военной администрации также добавил, что в Луганской области увеличиваются обстрелы деоккупированных населенных пунктов.

"Интенсивность артиллерийских обстрелов не спадает, продолжаются авиационные удары. В Луганской области линия фронта без изменений за исключением направления Белогоровки", - отметил Власенко.