В Луганской области россияне ударили по Стеклопластику и повредили по меньшей мере 12 домов в сутки

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмме.

"Все помнят ужасную картину оккупированного Новотошкивского. Это не единичный случай – россияне не думают о будущем населенных пунктов. Захватили землю, разрушили дома, больницы и школы – и пошли дальше. Вооруженные силы Украины сдерживают врага, как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошковки, где разрушений увеличивается каждый день. Как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Почечном и других населенных пунктах. Только в Горном за день повреждено 12 домов", - отметил он.

По словам Сергея Гайдая, россияне теряют сотни военных, но находят резервы и продолжают разрушать Северодонецк.

"Вновь пострадали Павлоград и Синецкий. Штурм города продолжается и на текущую минуту. Наши военные держат оборону", - подчеркнул глава ОВА.

15 июня Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил , что Северодонецк – это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области.

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