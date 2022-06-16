В Луганской области россияне ударили по Стеклопластику и повредили по меньшей мере 12 домов в сутки
В Луганской области 15 июня россияне повредили по меньшей мере 12 домов, обстреляли Стеклопластик и бывший завод измерений
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай в телеграмме.
"Все помнят ужасную картину оккупированного Новотошкивского. Это не единичный случай – россияне не думают о будущем населенных пунктов. Захватили землю, разрушили дома, больницы и школы – и пошли дальше. Вооруженные силы Украины сдерживают врага, как только можно. Вчера отбили очередной штурм Тошковки, где разрушений увеличивается каждый день. Как и в Викторовке, Новоивановке, Волчеяровке, Почечном и других населенных пунктах. Только в Горном за день повреждено 12 домов", - отметил он.
По словам Сергея Гайдая, россияне теряют сотни военных, но находят резервы и продолжают разрушать Северодонецк.
"Вновь пострадали Павлоград и Синецкий. Штурм города продолжается и на текущую минуту. Наши военные держат оборону", - подчеркнул глава ОВА.
- 15 июня Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил , что Северодонецк – это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области.
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