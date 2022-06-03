В Луганской области россияне разрушили 270 медучреждений, почти 70 школ и 50 детсадов за 100 дней полномасштабной войны
В Луганской области за 100 дней полномасштабной войны РФ разрушила более 400 км дорог, 270 медучреждений, почти 70 школ и 50 детсадов
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
Он отметил, что Украина борется за Луганщину и в день области и на 100 день полномасштабного вторжения РФ регион находится под украинским флагом.
"100 дней они ровняют с землей все, что отличало Луганскую область от так называемой "ЛНР". Цена руZского мира: более 400 км разбитых дорог европейского уровня. Почти 70 современных школ и 50 детских садов. 33 больницы и 237 сельских амбулаторий, оборудована последним словом медицинской техники Сегодня все это уничтожено вражеской артиллерией, а ангиографы, аппараты УЗИ и КТ вывозятся в "народную республику", - подчеркнул он.
Сергей Гайдай отметил, что ненависть к оккупантам и вера в победу делает украинцев сильнее, несмотря на унижение оккупантами патриотов и установление самопровозглашенной власти.
"Наши деды и прадеды похоронены на этой земле, здесь родились наши дети. Поэтому до последнего вздоха мы будем бороться за свободу, единство и благополучие нашей малой родины. И куда бы сегодня ни забросила нас судьба, мы вернемся домой и построим наши родные города и села. Солнце Украины восходит на Луганщине - так было, есть и будет! С Днем области!" – отметил председатель ОВА.
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