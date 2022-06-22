Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"В Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по поселкам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по Азоту. В этот раз повреждена территория очистных сооружений и одно из проходных химического объединения", - отметил он.

Россияне пытаются блокировать украинские подразделения возле Боровского и Воронового. Сложная ситуация в Попаснянском направлении. Оккупанты зашли в Тошковку и смогли усилить обстрелы других населенных пунктов. Захватчики закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. В районе Горного ВСУ тоже тяжело держать оборону.

"Известно, что в Горном за минувшие сутки разрушены девять домов, в Золотом - семь, в Новоивановке - 12", - подчеркнул глава ОВА.

Россияне приближаются к Лисичанску и обстреливают его из артиллерии, танков, авиации.

"Имеем по меньшей мере трое раненых гражданских, повреждения получили несколько полицейских. Ракетные удары выдержали здания полиции, прокуратуры, СБУ", - подчеркнул Сергей Гайдай.

По состоянию на утро 22 июня россияне сосредоточились на Северодонецком и Бахмутском направлениях для выхода на админграницы Луганщины.

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