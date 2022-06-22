В Луганской области россияне ранили троих человек в сутки, повреждено 28 домов
В Луганской области 21 июня россияне ранили по меньшей мере трех человек, обстреляли 28 домов, объединение "Азот" и мосты
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
"В Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по поселкам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по Азоту. В этот раз повреждена территория очистных сооружений и одно из проходных химического объединения", - отметил он.
Россияне пытаются блокировать украинские подразделения возле Боровского и Воронового. Сложная ситуация в Попаснянском направлении. Оккупанты зашли в Тошковку и смогли усилить обстрелы других населенных пунктов. Захватчики закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. В районе Горного ВСУ тоже тяжело держать оборону.
"Известно, что в Горном за минувшие сутки разрушены девять домов, в Золотом - семь, в Новоивановке - 12", - подчеркнул глава ОВА.
Россияне приближаются к Лисичанску и обстреливают его из артиллерии, танков, авиации.
"Имеем по меньшей мере трое раненых гражданских, повреждения получили несколько полицейских. Ракетные удары выдержали здания полиции, прокуратуры, СБУ", - подчеркнул Сергей Гайдай.
- По состоянию на утро 22 июня россияне сосредоточились на Северодонецком и Бахмутском направлениях для выхода на админграницы Луганщины.
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