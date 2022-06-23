В Луганской области россияне ранили трех человек, повредили школу и заводы
В Луганской области 22 июня россияне обстреляли 25 домов, 4 завода и школу, ранили троих человек, найдено тело еще одного
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .
Он отметил, что с 22 июня Лоскутовка и Рай-Александровка оккупированы россиянами, но украинские военные сдерживают захватчиков в Северодонецке и Сиротино, отбивают атаки от Золотого и Волчеяровки. Также в Северодонецке оккупанты уничтожают промышленность.
"На этот раз огнем поражены территории кирпичного завода, "Стеклопластика", а также Завода химического нестандартизированного оборудования. Повреждено здание ІІ проходной "Азота". Российская армия "освобождает" Северодонецк от жизни и рабочих мест", - отметил Сергей Гайдай.
22 июня оккупанты несколько раз накрыли огнем Лисичанск. В одной из школ города зафиксировано разрушение.
"За день у нас трое раненых, которых госпитализировали в больницы Краматорска и Павлограда. Позавчера поздно вечером найдено тело мужчины без признаков жизни с поражениями, полученными во время обстрелов. Сосчитали новые разрушения в Новоивановке (восемь домов), Горском (восемь), Золотом (девять)", - подчеркнул глава ОВА.
Также россияне нанесли авиаудары по Верхнекаменцу, Северодонецку и Сиротино, авиационно-ракетные - по Горскому.
- По состоянию на утро 23 июня оккупанты захватили Лоскутовку и Рай-Александровку, а также наступают в районе Лисичанска и Золотого.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.34
Покупка 34.34Продажа 35.09
-
EUR
Покупка 35.92Продажа 37.01
- Актуальное
- Важное