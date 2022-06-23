Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграме .

Он отметил, что с 22 июня Лоскутовка и Рай-Александровка оккупированы россиянами, но украинские военные сдерживают захватчиков в Северодонецке и Сиротино, отбивают атаки от Золотого и Волчеяровки. Также в Северодонецке оккупанты уничтожают промышленность.

"На этот раз огнем поражены территории кирпичного завода, "Стеклопластика", а также Завода химического нестандартизированного оборудования. Повреждено здание ІІ проходной "Азота". Российская армия "освобождает" Северодонецк от жизни и рабочих мест", - отметил Сергей Гайдай.

22 июня оккупанты несколько раз накрыли огнем Лисичанск. В одной из школ города зафиксировано разрушение.

"За день у нас трое раненых, которых госпитализировали в больницы Краматорска и Павлограда. Позавчера поздно вечером найдено тело мужчины без признаков жизни с поражениями, полученными во время обстрелов. Сосчитали новые разрушения в Новоивановке (восемь домов), Горском (восемь), Золотом (девять)", - подчеркнул глава ОВА.

Также россияне нанесли авиаудары по Верхнекаменцу, Северодонецку и Сиротино, авиационно-ракетные - по Горскому.

По состоянию на утро 23 июня оккупанты захватили Лоскутовку и Рай-Александровку, а также наступают в районе Лисичанска и Золотого.

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