В Луганской области россияне пытаются уточнить позиции ВСУ, применяют ракеты и артиллерию
Россияне 28 июля 4 раза били по Луганщине ракетами, 13 – артиллерией и минометами. Также они пытаются уточнить позиции ВСУ
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме.
"Разведывательные группы врага пытаются найти слабые места в нашей обороне, уточнить позиции украинских войск. Атакуют с разных сторон. Несколько раз применяли авиацию. Наши защитники отразили шесть штурмовых попыток россиян, которые вынуждены были отойти с потерями", - подчеркнул он.
В течение 28 июля захватчики нанесли по Луганщине четыре ракетных удара, 13 раз били из ствольной, реактивной артиллерии и минометов.
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