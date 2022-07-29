Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме.

"Разведывательные группы врага пытаются найти слабые места в нашей обороне, уточнить позиции украинских войск. Атакуют с разных сторон. Несколько раз применяли авиацию. Наши защитники отразили шесть штурмовых попыток россиян, которые вынуждены были отойти с потерями", - подчеркнул он.

В течение 28 июля захватчики нанесли по Луганщине четыре ракетных удара, 13 раз били из ствольной, реактивной артиллерии и минометов.

27 июля россияне обстреляли Луганщину ракетами из танков и минометов, чтобы прорваться в большие города Донетчины

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