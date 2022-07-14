Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Многих интересовал вопрос, зачем оккупантам необходимо быстро провести перепись населения. Одна из причин – формирование реестра пенсионеров", – отметил он.

По информации ОВА, в течение нескольких дней по оформлению пенсий в Северодонецке обратилось около 220 украинцев из 8 тыс. человек, оставшихся в городе. Будут ли россияне выплачивать им деньги, неизвестно.

"Впрочем, оккупационными властями уже принято постановление, которое "...дает право пенсионерам принимать участие в работах временного характера...". То есть собрали личные данные и разрешили людям приобщаться к разборке завалов. Наверное, без "разрешения" этого делать было нельзя. рабочую силу", - подчеркнул глава ОВА.

13 июля россияне нанесли 12 ракетных и авиаударов по городам и селам на границе Луганщины и Донбасса, применили артиллерию и системы залпового огня.

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