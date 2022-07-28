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Главная война с Россией В Луганской области россияне открыли 4 школы, но учеников собралось только на одну, - Гайдай

В Луганской области россияне открыли 4 школы, но учеников собралось только на одну, - Гайдай

28 июля, 2022 четверг
11:15
война с Россией

В Луганской области оккупанты открыли 4 школы, но детей собрали только на одну, хотя до полномасштабной войны работало 20 учебных заведений

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

Он отметил, что в Северодонецке до сих пор нет воды, газа и света. Россияне неоднократно переносили сроки обновления критической инфраструктуры, но не способны начать позже учебный год.

"Объявили о работе четырех школ. Впрочем, детей собрали только на одну – около 500 человек. Следует отметить, что до российского вторжения учащиеся города получали знания в 20 школах, во многих из которых не находилось свободных мест", - подчеркнул глава ОВА.

  • 27 июля россияне обстреляли Луганщину ракетами из танков и минометов, чтобы прорваться в большие города Донетчины.

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