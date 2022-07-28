В Луганской области россияне открыли 4 школы, но учеников собралось только на одну, - Гайдай
В Луганской области оккупанты открыли 4 школы, но детей собрали только на одну, хотя до полномасштабной войны работало 20 учебных заведений
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
Он отметил, что в Северодонецке до сих пор нет воды, газа и света. Россияне неоднократно переносили сроки обновления критической инфраструктуры, но не способны начать позже учебный год.
"Объявили о работе четырех школ. Впрочем, детей собрали только на одну – около 500 человек. Следует отметить, что до российского вторжения учащиеся города получали знания в 20 школах, во многих из которых не находилось свободных мест", - подчеркнул глава ОВА.
- 27 июля россияне обстреляли Луганщину ракетами из танков и минометов, чтобы прорваться в большие города Донетчины.
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