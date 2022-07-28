Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

Он отметил, что в Северодонецке до сих пор нет воды, газа и света. Россияне неоднократно переносили сроки обновления критической инфраструктуры, но не способны начать позже учебный год.

"Объявили о работе четырех школ. Впрочем, детей собрали только на одну – около 500 человек. Следует отметить, что до российского вторжения учащиеся города получали знания в 20 школах, во многих из которых не находилось свободных мест", - подчеркнул глава ОВА.

27 июля россияне обстреляли Луганщину ракетами из танков и минометов, чтобы прорваться в большие города Донетчины.

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