В Луганской области россияне отключили мобильный интернет для "обеспечения обороноспособности и безопасности", - Гайдай
В Луганской области оккупанты отключили мобильный интернет якобы для обеспечения обороноспособности и вывозят награбленное в сторону России
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
"Оккупационные власти Луганщины продолжают утверждать, что якобы на территории региона, или, как они говорят "республики", ничего угрожающего не происходит. Только вот на всякий случай в области отключен мобильный Интернет. Как объясняет местный оператор, это распоряжение органов оккупационной власти - для обеспечение обороноспособности и безопасности. Ранее они на этих вопросах не акцентировали внимание", - подчеркнул он.
В то же время очереди на пунктах пропуска не уменьшаются ежедневно, поскольку захватчики вывозят награбленное имущество в сторону России.
"Только на участке трассы Старобельск – Луганск отмечено около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств – с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем российские военные", – заметил Сергей Гайдай.
- 13 сентября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что деокуповывать Луганщину начнут со Сватового и Кременной. Россияне полностью покинули Кременную, однако ВСУ еще не вошли в город.
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