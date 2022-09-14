Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Оккупационные власти Луганщины продолжают утверждать, что якобы на территории региона, или, как они говорят "республики", ничего угрожающего не происходит. Только вот на всякий случай в области отключен мобильный Интернет. Как объясняет местный оператор, это распоряжение органов оккупационной власти - для обеспечение обороноспособности и безопасности. Ранее они на этих вопросах не акцентировали внимание", - подчеркнул он.

В то же время очереди на пунктах пропуска не уменьшаются ежедневно, поскольку захватчики вывозят награбленное имущество в сторону России.

"Только на участке трассы Старобельск – Луганск отмечено около трехсот гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств – с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем российские военные", – заметил Сергей Гайдай.