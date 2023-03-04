Об этом Луганская ОВА сообщила в телеграмме.

Отмечается, что, несмотря на ситуацию с безопасностью в Луганской области, захватчики продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на оккупированных территориях:

"Чтобы ускорить этот процесс, захватчики организовали выездные принятия документов от граждан. Ездят по населенным пунктам, ходят по дворам, проверяя наличие документов РФ. У кого еще нет – заставляют писать заявление на месте", - сказали в ОВА.