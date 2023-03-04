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В Луганской области россияне организовали выездные приемы документов, чтобы ускорить принудительную паспортизацию, - ОВА

4 мартa, 2023 суббота
08:55
война с Россией

По данным Луганской ОВА, на временно оккупированных территориях россияне организовали выезды по домам, чтобы поскорее провести принудительную паспортизацию украинцев

Об этом Луганская ОВА сообщила в телеграмме.

Отмечается, что, несмотря на ситуацию с безопасностью в Луганской области, захватчики продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на оккупированных территориях:

"Чтобы ускорить этот процесс, захватчики организовали выездные принятия документов от граждан. Ездят по населенным пунктам, ходят по дворам, проверяя наличие документов РФ. У кого еще нет – заставляют писать заявление на месте", - сказали в ОВА.

  • Российские оккупационные власти на территории Луганской области вынуждают автовладельцев перерегистрировать номерные знаки на российские.
  • Также на временно оккупированной территории Луганской области фермеров обязывают вносить информацию о сборе и переработке урожая в российскую систему.
Украина
Россия
Луганск
Луганщина
оккупированные территории
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