В Луганской области россияне организовали выездные приемы документов, чтобы ускорить принудительную паспортизацию, - ОВА
По данным Луганской ОВА, на временно оккупированных территориях россияне организовали выезды по домам, чтобы поскорее провести принудительную паспортизацию украинцев
Об этом Луганская ОВА сообщила в телеграмме.
Отмечается, что, несмотря на ситуацию с безопасностью в Луганской области, захватчики продолжают принудительную паспортизацию граждан Украины на оккупированных территориях:
"Чтобы ускорить этот процесс, захватчики организовали выездные принятия документов от граждан. Ездят по населенным пунктам, ходят по дворам, проверяя наличие документов РФ. У кого еще нет – заставляют писать заявление на месте", - сказали в ОВА.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 40.2Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное