В Луганской области россияне обстреляли жилые дома, школы и нефтяное хранилище: точное количество погибших устанавливают, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"Без учета вчерашних утренних обстрелов, в Лисичанске от огня россиян загорелись 9 жилых домов, в Северодонецке - 5 и школы, в Рубежном - 1. Ряд домов повреждены без возгорания", - отметил он.



По словам Сергея Гайдая, россияне открывают огонь из всех видов тяжелого вооружения. Если раньше в Лисичанске было более или менее спокойно по сравнению с другими городами Луганщины, то сейчас каждую из трех основных частей населенного пункта обстреляли из артиллерии и "градов".



"Счет разрушенных домов шел на десятки. Как и пострадавших. Два человека погибли, двое детей в тяжелом состоянии. Нескольких пострадавших и погибших лисичан часами невозможно было забрать с улиц. Окончательное количество жертв еще устанавливается. Уже вечером в Северодонецке загорелась школа, а в Лисичанске - нефтяное хранилище. Для скорейшей локализации очага возгорания туда направлен усиленный наряд спасателей", - подчеркнул глава Луганской ОВА.



Сергей Гайдай добавил, что в течение суток 30 марта ВСУ отразили пять российских атак в Луганской и Донецкой областях.



"В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, 15 артиллерийских систем. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет, три беспилотных летательных аппарата противника и одну крылатую ракету".