В Луганской области россияне обстреляли Азот, АЗС, электроподстанцию и жилые дома: погибли двое гражданских
Вечером 5 мая в Луганской области оккупанты 16 раз обстреляли жилые кварталы, предприятие "Азот", торговые сооружения, АЗС и электроподстанцию, в результате чего погибли два человека, поврежден по меньшей мере 21 дом и загорелась трава
Об этом в телеграме написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Обстрел совершен 5 мая вечером. Около 18:00 вражеские снаряды попали в одну из последних АЗС на Луганщине и в расположенное рядом железнодорожное хозяйство северодонецкого Азота. Загорелись шпалы и трава на общей площади 400 кв. м. Была угроза возгорания цистерн предприятия. Впрочем, спасателям удалось своевременно это предотвратить. Вообще в городе вчера был сплошной кошмар. 16 раз враг открывал огонь по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. Это половина зафиксированного количества обстрелов по всей области", - отметил он.
Вражеский огонь повредил 12 домов, электроподстанцию, комплекс торговых построек. В результате обстрела погибли два человека. Семь домов разрушены в Рубежном, два - в Новодружеске. Также есть разрушения в Лисичанске, Орехове, Горском, Попасной.
За сутки 5 мая в Донецкой и Луганской областях ВСУ отбили 11 российских атак, уничтожили восемь танков, 11 единиц боевой бронированной техники оккупантов и пять - автомобильной. Украинская ПВО сбила семь беспилотников.
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