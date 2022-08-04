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В Луганской области россияне не считают потерь и массово "мобилизуют" местных на войну против Украины

4 августа, 2022 четверг
09:59
война с Россией

В Старобельске в Луганской области на этой неделе россияне "мобилизовали" около 80 мужчин, чтобы восполнить свои потери. ВСУ 3 августа заставило РФ отступить на 14 участках

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме.

По его словам, захватчики не считают собственные потери, ведь гибнут преимущественно жители временно оккупированных территорий, которые не нужны россиянам и являются обузой для бюджета РФ. Сейчас местные мужчины "отрабатывают" расходы.

"На оккупированных в 2014 году территориях уже мобилизовали всех, кого можно. Сейчас забирают даже незаменимых шахтеров. Эйфория "асвабаждения" быстро прошла и в недавно захваченных городах и селах. Потому что нужно оправдываться на фронте", - отметил глава ОВА.

Страдают те, кто не успел эвакуироваться на подконтрольные украинскому правительству территории. Таких мужчин оккупанты силой направляют к военкоматам.

"По имеющейся информации, только в Старобельске на этой неделе уже отправили на фронт около 80 мужчин. Ими и пополняется состав штурмовых групп, которые ВСУ регулярно обезвреживают", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Так, 3 августа россияне с большими потерями отступили на 14 участках, где пытались улучшить тактическое положение.

  • 3 августа оккупанты трижды ударили по Луганщине ракетами, 10 - ствольной и реактивной артиллерией, применили авиацию, танки, минометы.

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