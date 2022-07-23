В Луганской области россияне не дают передвигаться оккупированной территорией без пропусков
В Северодонецке россияне заставляют стоять в очередях за пропусками, без которых нельзя передвигаться по оккупированной территории Луганщины
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме.
По его словам, в недавно оккупированных городах и селах захватчики стали менее уверены. В таких населенных пунктах осталось около 10 – 15% жителей. Как отмечает глава ОВА, большинство из них - "пожилые люди и так называемые ждуны". Однако среди них россияне тоже видят врагов
"В Северодонецке открыт пункт выдачи пропусков для передвижения по оккупированной территории, ограничивающий свободу передвижения по региону. Лишь когда отстоишь в длинной очереди, пройдешь дактилоскопию и проверку, тогда сможешь отправиться в больницу соседнего города, если не умрешь по дороге", - подчеркнул он.
- 22 июля в Луганской области россияне применили авиацию, дважды - артиллерию, 4 раза - минометы, а ВСУ уничтожили их состав с боеприпасами.
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