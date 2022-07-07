В Луганской области россияне "мобилизуют" жителей Северодонецка и Лисичанская, чтобы преодолеть сопротивление ВСУ
В Луганской области россияне "мобилизуют" местных для преодоления сопротивления ВСУ, от оккупантов ждут очередного усиления
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграм.
Он отметил, что вера в "освоботдиелей" была непродолжительной у тех, кто оставался на Луганщине целенаправленно. Россияне отпраздновали оккупацию Луганщины, приравняли ее к победе во Второй мировой, но не вышли на границу области.
"Проводят ротацию, привлекая местных. Как это происходит? Мужчину приглашают на работу, например, в водоканал, а через несколько дней он вместо первых денег получает повестку. Его вызывает "новая родина". За счет северодончан и лисичан враг пытается преодолеть сопротивление украинских бойцов", чтобы завершить выполнение хотя бы какого-либо задания. Ожидаем очередного усиления с их стороны", - подчеркнул глава ОВА.
По словам Сергея Гайдая, оккупанты не способны воевать на равных условиях или использовать пятикратное преимущество. Россияне преуспевают, когда их силы преобладают ВСУ в десять раз и разрешено уничтожать крупные города.
"Но захватить автосообщение из Лисичанска до Бахмута россиянам не удается уже третий месяц. Они контролируют лишь те участки, с которых мы отошли на новые оборонительные позиции. Пока держали Лисичанск, никаким метром этой дороги враг не владел. Для них это очередная "Большая битва" ", - заметил глава ОВА.
- По состоянию на утро 7 июля Россия перемещает свои войска для преодоления сопротивления ВСУ и установления полного контроля над Луганщиной.
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