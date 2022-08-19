Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

Оккупировав населенные пункты Луганщины, россияне заявляли, что принудительная "мобилизация" будет проводиться только на захваченных в 2014 году территориях. Однако постепенно мужчины исчезали в Старобельске, Беловодске, недавно оккупированных Северодонецке и Лисичанске. Некоторые из них успевали сказать близким, что едут по делам в Луганск, но до сих пор не вернулись.

Когда на оккупированных восемь лет назад территориях мужчины действительно начали заканчиваться, принудительную мобилизацию решили проводить по всей территории Луганщины. На днях выдали даже соответствующее распоряжение. на фронт", - подчеркнул глава ОВА.

По словам Сергея Гайдая, россияне пытаются усилить наступление на Бахмут, поэтому ждут новых сил в пехоте, чтобы уменьшить свои потери.

4 августа Сергей Гайдай сообщал, что в Луганской области россияне не считают потерь и массово "мобилизуют" местных на войну против Украины. В Старобельске в Луганской области в течение недели оккупанты "призвали" около 80 мужчин.

5 августа глава ОВА написал, что на оккупированной территории Луганщины россияне усиленно раздают "повестки" в общественных местах и привлекают к этому учителей, руководителей отделов кадров предприятий.

7 августа разведка сообщила, что на временно оккупированной территории Луганской области началась новая волна принудительной "мобилизации" . Отбирают лиц, непригодных для прохождения службы, и тех, кто имел "отсрочку".

9 августа Сергей Гайдай сообщил, что из-за принудительной "мобилизации" оккупантами работников шахты Луганщины на грани закрытия.

11 августа он рассказал, что на временно оккупированных территориях Луганской области россияне "мобилизуют" даже работников предприятий критической инфраструктуры.

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