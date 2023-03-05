Об этом Луганская ОВА сообщила в телеграмме.

Отмечается, что на временно оккупированной части Луганской комиссии работают, чтобы поставить граждан на военный учет: "до 31 марта им необходимо разыскать и поставить на учет граждан мужского пола 2006 года рождения, проживающих в так называемой "ЛНР". То есть тех, кого уже в следующем году можно будет бросить на фронт вместо кадровой российской армии".

Также в ОВА утверждали, что повестки в дальнейшем получают мужчины постарше, которые обязаны, но не состоят на военном учете. В частности, усилились розыски тех, кто уклоняется от призыва.

"На основании запросов по оккупационным военкоматам таких мужчин будут задерживать и сразу будут доставлять в пункты призыва", - добавили в администрации.