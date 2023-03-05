В Луганской области россияне ищут ребят 2006 года рождения, чтобы поставить на военный учет, - ОВА
По данным ОВА, на временно оккупированной части Луганской области захватчики разыскивают ребят 2006 года рождения, чтобы до 31 марта поставить их на учет военкомата
Об этом Луганская ОВА сообщила в телеграмме.
Отмечается, что на временно оккупированной части Луганской комиссии работают, чтобы поставить граждан на военный учет: "до 31 марта им необходимо разыскать и поставить на учет граждан мужского пола 2006 года рождения, проживающих в так называемой "ЛНР". То есть тех, кого уже в следующем году можно будет бросить на фронт вместо кадровой российской армии".
Также в ОВА утверждали, что повестки в дальнейшем получают мужчины постарше, которые обязаны, но не состоят на военном учете. В частности, усилились розыски тех, кто уклоняется от призыва.
"На основании запросов по оккупационным военкоматам таких мужчин будут задерживать и сразу будут доставлять в пункты призыва", - добавили в администрации.
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