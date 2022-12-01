Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал сегодня на брифинге.

По его словам, дезертиры пытаются самостоятельно пересечь границу и вернуться домой в Россию.

"Российскими спецслужбами констатируется увеличение потока дезертиров из оккупационных войск, которые после самовольного оставления позиций на временно оккупированной территории Луганской области пытаются пересечь границу и отбыть в Россию. По имеющимся данным, ежедневно задерживаются до 50 военнослужащих указанной категории", - сообщил Громов.

Ранее Генштаб констатировал, что за предыдущую неделю одно из подразделений российских захватчиков в Луганской области понесло потери до 70% личного состава.

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