В Луганской области россияне ежедневно отлавливают по полсотни своих дезертиров, - Генштаб ВСУ
В Луганской области россияне массово убегают с позиций, командование ежедневно отлавливает до 50 дезертиров
Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сказал сегодня на брифинге.
По его словам, дезертиры пытаются самостоятельно пересечь границу и вернуться домой в Россию.
"Российскими спецслужбами констатируется увеличение потока дезертиров из оккупационных войск, которые после самовольного оставления позиций на временно оккупированной территории Луганской области пытаются пересечь границу и отбыть в Россию. По имеющимся данным, ежедневно задерживаются до 50 военнослужащих указанной категории", - сообщил Громов.
- Ранее Генштаб констатировал, что за предыдущую неделю одно из подразделений российских захватчиков в Луганской области понесло потери до 70% личного состава.
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