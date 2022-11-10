Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Еспресо.

"Там у них достаточно мощная деморализация, потому что свежемобилизованных просто взводами бросают на произвол судьбы и забывают о них", - отметил Сергей Гайдай.

По его словам, россиян очень часто командиры бросают на поле боя, а свежемобилизованные оккупанты попадают в плен или гибнут, потому что они неопытные военные.

8 ноября в Луганской области украинские военные уничтожили более 200 захватчиков, восемь российских танков и семь боевых машин пехоты.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb