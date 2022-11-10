В Луганской области РФ бросает на произвол судьбы целые взводы свежемобилизованных оккупантов, - Гайдай
В районе Сватового и Кременной в Луганской области мобилизованные россияне деморализованы, ведь командиры бросают их на поле боя и бегут
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире Еспресо.
"Там у них достаточно мощная деморализация, потому что свежемобилизованных просто взводами бросают на произвол судьбы и забывают о них", - отметил Сергей Гайдай.
По его словам, россиян очень часто командиры бросают на поле боя, а свежемобилизованные оккупанты попадают в плен или гибнут, потому что они неопытные военные.
- 8 ноября в Луганской области украинские военные уничтожили более 200 захватчиков, восемь российских танков и семь боевых машин пехоты.
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