В Луганской области решисты продолжают обстреливать "Азот" и "Стеклопластик", есть пострадавшие
В Северодонецке продолжаются интенсивные бои, РФ обстреливает предприятия "Азот" и "Стеклопластик". В Лисичанске погибла местная жительница и еще двое получили ранения
Об этом информирует в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .
"В Северодонецке враг обстрелял "Азот" и "Стеклопластик", в Лисичанске погибла женщина. Раненые женщины и мужчины из Лисичанска госпитализированы в больницы других областей", - написал Гайдай.
Впрочем, окончательное количество жертв именно в Северодонецке назвать невозможно, сказал глава области, ведь рашисты ежедневно обстреливают из артиллерии жилье горожан.
11 июня рашисты в очередной раз обстреляли территорию транспортного цеха химкомбината "Азот", где произошло возгорание горюче-смазочных материалов. Пострадало и помещение ООО "НПО "Северодонецкий Стеклопластик".
Также армия РФ попала в полигон спасателей, за городом.
Штурм в Северодонецке и районе Тошковки еще продолжаются. Под массированный обстрел попали поселки Павлоград и Синецкий. Кроме того, рашисты продолжают гатить по населенным пунктам - Лисичанск, Метелкино, Устиновка, Камышеваха, Горное, Золотое, Врубовка, Николаевка, Белогоровка, Шипиловка.
За минувшие сутки российские кафиры уничтожили по 10 домов в Золотом и Врубовке, два – в Николаевке, в Лисичанске – четыре, а также торговый центр и магазин.
Отражены наступления врага в районе Попасной, Врубовки, Метелкино и Николаевки.
Гайдай добавил, что эвакуироваться пока невозможно: "Наверное, теперь эвакуироваться хотят все, однако пока такая возможность отсутствует. Отмечу, что в течение мая полицейские, спасатели, волонтеры разговаривали практически с каждым северодонцем, объездили все хранилища и подвалы. Поэтому сейчас остается только держаться".
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