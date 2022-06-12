Об этом информирует в телеграмме глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .

"В Северодонецке враг обстрелял "Азот" и "Стеклопластик", в Лисичанске погибла женщина. Раненые женщины и мужчины из Лисичанска госпитализированы в больницы других областей", - написал Гайдай.

Впрочем, окончательное количество жертв именно в Северодонецке назвать невозможно, сказал глава области, ведь рашисты ежедневно обстреливают из артиллерии жилье горожан.

11 июня рашисты в очередной раз обстреляли территорию транспортного цеха химкомбината "Азот", где произошло возгорание горюче-смазочных материалов. Пострадало и помещение ООО "НПО "Северодонецкий Стеклопластик".

Также армия РФ попала в полигон спасателей, за городом.

Штурм в Северодонецке и районе Тошковки еще продолжаются. Под массированный обстрел попали поселки Павлоград и Синецкий. Кроме того, рашисты продолжают гатить по населенным пунктам - Лисичанск, Метелкино, Устиновка, Камышеваха, Горное, Золотое, Врубовка, Николаевка, Белогоровка, Шипиловка.

За минувшие сутки российские кафиры уничтожили по 10 домов в Золотом и Врубовке, два – в Николаевке, в Лисичанске – четыре, а также торговый центр и магазин.

Отражены наступления врага в районе Попасной, Врубовки, Метелкино и Николаевки.

Гайдай добавил, что эвакуироваться пока невозможно: "Наверное, теперь эвакуироваться хотят все, однако пока такая возможность отсутствует. Отмечу, что в течение мая полицейские, спасатели, волонтеры разговаривали практически с каждым северодонцем, объездили все хранилища и подвалы. Поэтому сейчас остается только держаться".

11 июня из Луганской области эвакуировали 30 человек, в том числе – троих детей. Глава области рассказал, что все больше жителей Лисичанска хотят уехать из города.

12 июня из Покровска Донецкой области во Львов отправится эвакуационный поезд.

Украинские воины отразили российское наступление близ Врубовки, Васильевки и Николаевки, доложил Генштаб ВСУ.

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