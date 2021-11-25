В Луганской области пятеро воспитанников школы-интерната попали в больницу с отравлением

Об этом сообщают в полиции Луганской области.



"Сегодня, 25 ноября, ночью, в полицию г. Кременная поступило сообщение диспетчера скорой медицинской помощи о госпитализации пяти несовершеннолетних детей от семи до десяти лет с предварительным диагнозом - пищевое отравление", - отмечают правоохранительные органы.



По информации следствия, около 2 часов ночи пяти воспитанникам школы-интерната стало плохо, повысилась температура тела. Воспитательница вызвала экстренную медицинскую помощь, которая госпитализировала детей в медицинское учреждение.



Сотрудники следственно-оперативной группы и криминалистической лаборатории, руководство Следственного управления ГУНП и прокуратуры, представители госпотребслужбы выясняют причины отравления детей.



Полиция проводит расследование по нарушению санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

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