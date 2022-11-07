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В Луганской области противник находится под постоянным огнем артиллерии ВСУ, - спикер Восточной группировки войск Череватый

7 ноября, 2022 понедельник
19:57
война с Россией ВСУ

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что артиллеристы Вооруженных Сил Украины постоянно ведут огонь по позициям противника в Луганской области

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"По позициям оккупантов в городе Лисичанск был нанесен удар в течение этих суток. Было уничтожено более 30 боевиков так называемого батальона "Ахмат". На Луганском направлении мы не даем врагу расслабиться", - рассказал Череватый.

Спикер Восточной группировки войск добавил, что все контратаки противника украинская армия успешно останавливает.

"По противнику постоянно наносят удары артиллерией. Наши подразделения проводят определенную боевую работу, чтобы враг не расслаблялся. Россияне иногда пытаются контратаковать. Однако их контратаки украинская армия останавливает огнем артиллерии. Также очень активно действуют наши танковые подразделения, отбрасывающие врага от позиций ВСУ", – добавил он.

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Украина
Луганщина
военные силы Украины
Северодонецк
Лисичанск
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