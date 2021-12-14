В Луганской области произошло смертельное ДТП с пассажирским микроавтобусом

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.



Авария произошла в Старобельском районе вблизи с. Ореховое в 6:40.



"По предварительной информации водитель не учел дорожную обстановку (гололедица) и допустил выезд на обочину", - сообщила Погукай.



В результате аварии один пассажир погиб, водитель и шестеро пассажиров получили травмы. Двое пассажиров госпитализированы, другим пострадавшим помощь была оказана на месте происшествия.