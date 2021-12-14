В Луганской области произошло смертельное ДТП с пассажирским микроавтобусом
Во вторник, 14 декабря, на трассе Чугуев-Милово в Луганской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского микроавтобуса
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.
Авария произошла в Старобельском районе вблизи с. Ореховое в 6:40.
"По предварительной информации водитель не учел дорожную обстановку (гололедица) и допустил выезд на обочину", - сообщила Погукай.
В результате аварии один пассажир погиб, водитель и шестеро пассажиров получили травмы. Двое пассажиров госпитализированы, другим пострадавшим помощь была оказана на месте происшествия.
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