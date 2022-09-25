Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в фейсбуке .

"В Сватовском районе "бавовна". В Маньковке взлетели в воздух вражеские казармы, пострадал фермер-коллаборант. "Бавовна" в Алчевске (на фото). Вражеский склад. До сих пор грохочет. И это еще не вся "бавовна", - заметил он.

24 сентября взрывы раздавались в районе Юрьевки и Урзуфа возле Мариуполя, а в самом городе сработала ПВО.

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