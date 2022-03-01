В Луганской области проблемы со связью и газоснабжением, - Гайдай

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай .



"На Луганщине много проблем со связью и интернетом! Не паниковать! Скоро все восстановится!" – написал он.



Без газа остались Счастинский район: из-за повреждения газопровода: Штормовое – 150 абонентов, Победа – 60 абонентов; повреждение газопровода: Крымское - 328 абонентов, Нижнее - 252 абонента, Горное - 22 абонента, Городище (Беловодский) - 387 абонентов, Айдар-Николаевка, Маловенделиевка - 315 абонентов, Первомайское (Беловодский) - 44 абонентов, Дмитрий , Михайловка, Бериково, Деменково - 1527 абонентов. Из-за перекрытия ГРС Счастья газа нет в Счастье, Петропавловке, с. Геевцы, Передильском – 5836 абонентов, в Светличном (Попаснянский участок) –180 абонентов. Поврежден газопровод и отсутствует газ в Старобельске - 82 абонента, в Лобачево - 55 абонентов, в Метелкино - 303 абонента. Из-за отключения ГРС Муратово без газоснабжения остались Муратово и Капитаново. В Северодонецке 212 абонентов не имеют газа из-за вмешательства неизвестных в газопровод.



Электроэнергии по состоянию на 6:00 1 марта не было 206 ТП 18646 абонентов. В результате обстрела обесточен пс 35 ка Боровска. Теплоэнергии нет в 180 домах Северодонецка.



Водоснабжение из-за обесточивания Светличанской насосной станции не получают 2180 абонентов Нижнего, Светличного, Новотошкивского. Кроме того, обесточена насосная станция "Карбонит" воды не имеет 4899 абонентов кв. Солнечный в Золотом.

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