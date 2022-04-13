В Луганской области при обстрелах оккупантов погиб гражданский. Но ВСУ сбили российские вертолет и БПЛА, - ОВА

Об этом сообщила Луганская ОВА .



"Врагом нанесены удары по Лисичанску, Рубежному, Северодонецку, Кременной, Новодружеске, где, к сожалению, погиб человек. Имеют повреждения еще десять домов", - подчеркнули в администрации.



По словам главы ОВА Сергея Гайдая, пожаров в жилых домах и объектах инфраструктуры так много, что спасатели едва успевают их тушить.



"Главный акцент - вытащить людей и локализовать пламя. Вчера в Луганской области работали 15 бригад ГСЧС - полсотни суток без выходных и почти без сна. Но 21 спасенный человек за вторник этого стражи", - отметил он.



По его словам, по возможности, продолжаются восстановительные работы. Аварийная бригада МРУЭГХ Лисичанская возобновила газоснабжение в части города.



"Кстати, вчера газовики получили от Международного Комитета Красного Креста необходимые материалы для ремонтных работ. Впрочем, за последние два дня россияне повредили очень много. 24 тысяч семей одновременно остались газа, а 50 - света, обесточены несколько насосных станций. Волонтеры и полиция развозят" населению питьевую воду, спасатели – техническую”, – рассказал Сергей Гайдай.



В течение суток 12 апреля в Луганской и Донбассе украинские военные отбили шесть атак кафиров, уничтожили две единицы российской автомобильной техники и три артиллерийские системы. ПВО ВСУ сбил вертолет и два беспилотника россиян.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb