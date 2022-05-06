В Луганской области полностью или частично обесточены 38 населенных пунктов, россияне уничтожают объекты водной инфраструктуры, - Гайдай

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Гайдай.

"Обесточены 38 населенных пунктов – 26 полностью, 12 частично. 123 154 потребителя находятся без электроэнергии", - говорится в сообщении.

Ранее, по его словам, высоковольтная линия была перебита 4 мая вечером артиллерийским обстрелом оккупантов.

"Из-за этого без электроэнергии оставили около 30 тысяч потребителей Северодонецка, Лисичанска, населенных пунктов Горской и Попаснянской громад. Как только стих огонь врага, аварийная бригада ЛЭО смогла обследовать поврежденный участок и частично возобновить электроснабжение людям", - отметил он.

После частичного возобновления электроснабжения в Луганской области в результате перебоя 4 мая Сергей Гайдай передал о повреждении врагом Попаснянского районного водоканала.

"Централизованное водоснабжение отсутствует. За сутки спасателями доставлено населению 73 тонны воды", - написал Гайдай.

Напомним, в Луганской области россияне обстреляли Азот, АЗС, электроподстанцию и жилые дома; погибли двое гражданских. Вражеский огонь повредил 12 домов, электроподстанцию, комплекс торговых построек.

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