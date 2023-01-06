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Главная война с Россией В Луганской области погиб участник Майдана, ветеран АТО, доброволец Сергей Калина

В Луганской области погиб участник Майдана, ветеран АТО, доброволец Сергей Калина

6 января, 2023 пятница
11:50
война с Россией

В Луганской области погиб Сергей Калина – участник Майдана, который с первых дней полномасштабного вторжения России пошел защищать Родину

Об этом сообщил директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Поступило печальное известие! На Луганщине погиб наш собрат по SPILNO.tv, участник Майдана, ветеран АТО, доброволец Сергей Калина. Он был искренним, открытым и неравнодушным. Боролся с коррупцией в родном Самборе, пытался помогать побратимам-атовцам... С первых дней большого вторжения России пополнил ряды терробороны и ушел на фронт", – написал он.

Также Кулик отметил, что Калина передавала информацию о преступлениях россиян на оккупированных территориях Харьковщины и собирала средства на броню для собратьев.

  • 3 января стало известно, что на войне погиб общественный деятель, член Союза украинской молодежи и площадь Олег Юрченко.

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