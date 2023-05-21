Об этом сообщило издание "Вечерний Киев".

Отмечается, что родился Иван Кузьминский в Бердичеве. С детства его сопровождала любовь к музыке, поэтому именно с ней он решил связать свою жизнь.

Высшее образование получил в Киевской консерватории (Национальная музыкальная академия Украины им. П.И. Чайковского). Под руководством профессора Нины Герасимовой-Персидской успешно защитил кандидатскую диссертацию "Происхождение, музыкальная теория и исполнительская практика партесного многоголосия" и в дальнейшем посвятил себя исследованию давней украинской музыки, оставив значительное наследие.

Сообщается, что мужчина исследовал давнюю украинскую музыку, был автором научных статей по этой теме. Кроме того, работал режиссером на детском телеканале "Малятко TV".

С начала полномасштабного вторжения ученый сразу вступил в ряды защитников Украины. Участвовал в обороне Киева, впоследствии служил в 67-й отдельной механизированной бригаде, выполняя боевые задания на Бахмутском направлении. Защитник погиб 17 мая вблизи населенного пункта Диброва Луганщины.

Похоронят Ивана Кузьминского в родном городе Бердичеве. У него остались жена и двое детей.