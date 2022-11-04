В Луганской области погиб 25-летний доброволец c Тайваня Джонатан Ценг
Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении погиб тайваньский доброволец, 25-летний Джонатан Ценг
Об этом сообщили на facebook-странице неправительственной организации Ukraine+Taiwan Forum
"Во время выполнения боевого задания на Луганском направлении погиб наш тайваньский побратим, Джонатан Ценг. Ему только исполнилось 25. Брат Украины служил в составе 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь", – говорится в сообщении.
О печальном известии написал также народный депутат Николай Княжицкий, который на днях как раз посетил Тайвань.
"Возвращаюсь с Тайваня. И здесь пишут об Украине. Погиб доброволец с Тайваня, 25-летний тайванец Цзэн Шенгуан, присоединившийся к Украинской армии, был ранен и умер от потери крови во время боя с российской армией в Луганской области", – отметил Княжицкий.
А президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов пообещал сделать все возможное, "чтобы память о Джонатане оставалась на страницах украинской истории".
"У него остались родные. Наша боль - теперь и их. Наша война - тоже их. В то же время. В Украине нет представительства Тайваня. Джонатан любил Украину и был тайваньским патриотом. Поэтому никто не допустит, чтобы его тело попало к врагам Тайваня. Думаю, выводы здесь очевидны. Как и то, что мы должны сделать, чтобы почтить Джонатана, побратима, как украинский народ", – добавил он.
- На днях Николай Княжицкий поделился впечатлениями от пребывания на Тайване. В частности, отметил , что тайваньцы поддерживают украинцев, а российскую агрессию считают нападением авторитаризма на демократию. Для них же демократия является одной из самых больших ценностей
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