В Луганской области подорвали главу "таможни" Афанасьевского. оккупанты заявляют, что он "серьезно не пострадал"
На временно оккупированной территории Луганской области во время спецоперации СБУ взорвали главу "таможни "ЛНР" и агента центрального аппарата ФСБ Юрия Афанасьевского
Об этом информирует ТАСС .
Сообщается, что начальник псевдотаможни "ЛНР" серьезно не пострадал во время покушения, однако госпитализирован его сын.
"В больнице находится его сын, а не он. Но теракт, скорее всего, был направлен именно против Афанасьевского", – говорится в материале.
Также в российских СМИ появлялись сообщения о взрыве в доме Юрия Афанасьевского, но официальной информации пока не было.
Ряд украинских медиа, в том числе Общественное со ссылкой на источники в СБУ написал, что главу "таможни" взорвали в собственном доме. Афанасьевский получил множественные осколочные ранения головы, шеи, живота и находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Источники подтверждают, что взрыв – дело рук Службы безопасности Украины.
По данным правоохранителей, Афанасьевский занимался легализацией денег для поддержки вооруженных группировок, которые вели боевые действия против Украины. Его признают "финансовым директором" самопровозглашенного лидера "ЛНР" Леонида Пасечника. На Афанасьевского наложены личные санкции ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии и Японии.
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