В Луганской области почти 100 тысяч человек находятся без света, – председатель ОВА
В Луганской области на 20 марта наблюдаются проблемы с газо- и электроснабжением. Без света остаются около 100 тыщ человек
Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Известно, что полностью обесточены 26 населенных пунктов, еще в 12 пунктах электроэнергии нет частично. Без света находятся 98 364 потребителей, отключено 627 трансформаторных подстанций. Кроме того, полностью отсутствует газ в 23 населенных пунктах, в 7 – частично. Всего без тепла остаются 35 тысяч абонентов.
"Работники Северодонецкой ТЭЦ и коммунальщики, несмотря на обстрелы, за этот месяц несколько раз чинили поврежденную сеть и возвращали тепло в дома горожан", - говорится в сообщении.
- Напомним, кафиры во время обстрелов повредили сети газоснабжения в Лисичанске, что на Луганщине.
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