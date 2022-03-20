В Луганской области почти 100 тысяч человек находятся без света, – председатель ОВА

Об этом сообщает глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Известно, что полностью обесточены 26 населенных пунктов, еще в 12 пунктах электроэнергии нет частично. Без света находятся 98 364 потребителей, отключено 627 трансформаторных подстанций. Кроме того, полностью отсутствует газ в 23 населенных пунктах, в 7 – частично. Всего без тепла остаются 35 тысяч абонентов.

"Работники Северодонецкой ТЭЦ и коммунальщики, несмотря на обстрелы, за этот месяц несколько раз чинили поврежденную сеть и возвращали тепло в дома горожан", - говорится в сообщении.